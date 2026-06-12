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MSB: 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın taşınacağı bilgisi doğru değil

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Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Basında yer alan İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı bilgisi doğru değildir. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa'daki Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nın kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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