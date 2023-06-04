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MSB, biri kadın 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB, biri kadın 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim alan biri kadın 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Irak Güncel Haberler

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