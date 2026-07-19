Haberler

Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarıyla eğitim uçuşu yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

Korkulan oldu! Tahran yönetimi alınan kararı resmen duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti

Altın için ezber bozan tahmin! 5 dev banka peş peşe açıkladı
Düğünde ortalık bir anda karıştı! Sebebini duyanlar inanamadı

Düğünde ortalık bir anda karıştı! Sebebini duyanlar inanamadı
Ailevi sorunlar çatıya çıkardı! Polisin müdahalesi hayatını kurtardı

Aile tartışması çatıya çıkardı! Polisin o müdahalesi hayat kurtardı
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı

İşe gitmek için arabasına binen adam hayatının şokunu yaşadı
İran'da 5 büyüklüğünde deprem

Komşuda büyük panik yaratan deprem! Ekipler bölgeye sevk edildi
Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü

Cezaevine götürülürken öldürüldü