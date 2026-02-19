Örgüt resmen dağıldı! İşte 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlendi.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası sahadaki gelişmelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında; hafta içerisinde 10 PKK'lı terörist daha teslim oldu; böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35'e ulaştı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamalar şöyle devam etti:

SURİYE HAREKAT ALANLARINDA İMHA EDİLEN TÜNEL UZUNLUĞU 759 KİLOMETRE

Son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Menbic'de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94'ü (457 km) başarıyla imha edildi. Böylece Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 457) kilometre oldu.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 şüpheli yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 966 oldu. Engellenen 1735 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 9 bin 714'e ulaştı.

Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 21 kilogram (21.566 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi. 12 Şubat'ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile destek sağlandığı aktarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında; başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor. Türkiye'nin NATO'nun güçlü, güvenilir ve etkin bir üyesi olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin savunma ve güvenliğine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

NATO TATBİKATI 25 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiilî tatbikatı olan Steadfast Dart 2026, 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da düzenleniyor. Tatbikat, NATO'nun Avrupa ölçeğinde kuvvet konuşlandırma ve müşterek harekât kabiliyetini test ettiği kritik bir platform niteliği taşırken, Türkiye'nin kara, hava ve deniz unsurlarını entegre şekilde kullanabilme yeteneği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek hazırlık seviyesi ve operasyonel etkinliğini güçlü biçimde yansıttığı vurgulandı.

Bu çerçevede, 14 Şubat'ta TCG Anadolu'da görev yapan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirdi, deniz üzerindeki hedefi iki adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile tam isabetle vurdu.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA KARARINA TEPKİ

İsrail hükûmetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararın uluslararası hukukun her hâliyle açık ihlali ve hükümsüz olduğu vurgulandı. İsrail'in, Filistin toprakları üzerinde fiilî durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası topluma kararlı duruş sergilenmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca, İsrail'in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratması, barış sürecine zarar verdiği ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğinin altı çizildi.

SAVUNMA SANAYİİ

Bilgilendirmede son olarak, "Savunma sanayinin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetleri daha da artırılıyor. Hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlandı" denildi.

