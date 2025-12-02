Haberler

BM: Mozambik'te artan şiddet ve çatışmalar son 2 haftada yaklaşık 100 bin kişiyi yerinden etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Mozambik'te köylere yönelik artan silahlı saldırıların ardından son 2 haftada yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Güvenli bölgelere yayılan çatışmalar nedeniyle insani ihtiyaçlar hızla artarken, yardım kapasitesinin yetersiz kaldığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) Mozambik Temsilcisi Xavier Creach, bu ülkede silahlı gruplar tarafından köylere yönelik artan saldırılar ve çatışmaların güvenli bölgelere yayılması nedeniyle son 2 haftada yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini ve bundan endişe duyduklarını bildirdi.

Creach, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Mozambik'te köylere yönelik artan saldırılar ve çatışmanın daha önce güvenli olan bölgelere hızla yayılması nedeniyle sadece son 2 haftada yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Creach, "Yaşanan durum nedeniyle ciddi endişe duyuyoruz. İhtiyaçlar eşi benzeri görülmemiş bir hızla artarken, insani yardım ve hükümet aktörlerinin kapasitesi bu hıza ayak uyduramıyor ve kollektif çabalar, sahada ihtiyaç duyulan koruma ve yardım ölçeğini karşılamak için yetersiz kalıyor." dedi.

Xavier Creach, Mozambik halkının, silahlı grupların genellikle geceleri köylerine baskın düzenleyerek evleri yakması, sivillere saldırması ve aileleri hiçbir şeyleri olmadan kaçmaya zorlaması nedeniyle korku içinde kaçtıklarını söyledi.

Birçok kişinin birden fazla kez yerinden edildiğine işaret eden Creach, "2017'de Cabo Delgado'da başlayan şiddet, şimdiden 1,3 milyondan fazla insanı yerinden etti. 2025 yılı tehlikeli bir değişime tanık oldu, saldırılar artık eş zamanlı gerçekleşiyor. Cabo Delgado'nun ötesine Nampula'ya yayılıyor, daha önce yerinden edilmiş ailelere ev sahipliği yapmış toplulukları tehdit ediyor." diye konuştu.

Bölgede şiddet olayları giderek artıyor

Mozambik, 2017'den bu yana ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado'da silahlı gruplara karşı mücadele veriyor. Hükümet güçleri, şiddeti kontrol altına almakta zorlanırken, Ruanda, Güney Afrika ve diğer bölgesel ortaklardan gönderilen askeri birlikler, hükümet güçlerine destek sağlıyor.

Bölgede 2020'de isyancı bir grup, çok sayıda saldırı düzenleyerek aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi başlarını keserek öldürmüştü.

BM'ye göre, şiddet nedeniyle bölgede 600 binden fazla kişi yerinden edildi ve çatışmalar komşu eyaletlere de yayıldı.

Mozambik polis kaynaklarına göre ise Cabo Delgado'da, 2017'den bu yana saldırılarda 5 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Geçen yıl seçimlerin ardından düzenlenen protestolardaki ölümler ve krizler, Cabo Delgado'daki insani durumun gündemden düşmesine neden olmuştu.

Öte yandan Cabo Delgado, art arda yaşanan kasırgalardan olumsuz etkilenirken ABD'nin dış yardım kesintilerinin de bölgedeki krizi derinleştirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.