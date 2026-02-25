Haberler

Kafede motosikletiyle müşterilerin arasında dolaşan sürücüye 6 bin 457 TL ceza

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, alışveriş merkezinin önündeki kafede güvenlik ihlali yaparak müşterilerin masalarının arasından geçti. Kask kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra sürücünün ehliyetine el konuldu ve ceza verildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, motosikletiyle alışveriş merkezinin önündeki kafeye girdiği ve müşterilerin bulunduğu masaların arasından geçtiği anları, kask kamerasıyla kaydedip sanal medyada paylaşan sürücünün ehliyetine el konuldu, 6 bin 457 TL ceza uygulandı.

Olay, dün Gebze ilçesindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, alışveriş merkezinin önündeki kafeye girerek müşterilerin bulunduğu masaların arasından geçti. Sürücü, kask kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, 'Selam sana imparator, arkadaşlar ben geçebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, hayırlı günler' diye bağırdı. Görüntülerin sanal medya platformlarında paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. Motosikletin sürücüsü tespit edildi, ehliyetine süresiz el konuldu, 6 bin 457 TL ceza uygulandı.

