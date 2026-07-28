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Sapanca'da motosiklet kazası sandılar, cinayet çıktı

Sapanca'da motosiklet kazası sandılar, cinayet çıktı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosiklet kazasında yaralandığı sanılan Duhan Sağıroğlu'nun aslında akrabası Y.S. tarafından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Sağıroğlu hastanede hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, motosiklet kazasında yaralandığı sanılan Duhan Sağıroğlu'nun (30), tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Sağıroğlu, hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana geldi. Bir motosikletin sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan Duhan Sağıroğlu'nun yaralı olduğunu tespit etti. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sağıroğlu'nun cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

AKRABAYA GÖZALTI

Olayın ardından yapılan incelemede, Duhan Sağıroğlu'nun motosiklet kazasında değil, tabancayla vurulma sonucu öldüğü belirlendi. Sağıroğlu'nun, bilinmeyen nedenle tartıştığı akrabası Y.S. tarafından tabancayla vurulduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yakalanan Y.S. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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