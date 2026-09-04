İnegöl'de motosikletin içine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletin iç kısmına giren yılan, sürücüye korku dolu anlar yaşattı. Yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'de meydana geldi. Ömer İ., motosikletine bineceği sırada aracın iç kısımlarında yılan olduğunu fark etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Ömer İ., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, motosiklette yaptıkları incelemede yılanın gizlendiği yeri tespit etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yılan, muhafaza altına alındı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından yılan, itfaiye ekiplerince doğal ortamına salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı