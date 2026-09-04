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Boşanma Aşamasındaki Eşin Bıçaklı Saldırısı: 11 Bıçak Darbesi

Boşanma Aşamasındaki Eşin Bıçaklı Saldırısı: 11 Bıçak Darbesi Haber Videosunu İzle
Boşanma Aşamasındaki Eşin Bıçaklı Saldırısı: 11 Bıçak Darbesi
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Kocaeli'de boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kadın, kızıyla piknik yaptığı sırada uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından 11 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kadın, kızıyla piknik yaptığı sırada uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.D. (48), kızı ve yakınlarıyla piknik yaptığı sırada boşanma aşamasındaki kocası A.D. yanlarına geldi. Çift arasında, uzaklaştırma kararı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.D., bıçakla eşine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 11 bıçak darbesi alan F.D. kanlar içerisinde yere yığılırken, A.D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan A.D.'nin yakalanması için çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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