Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Arda Aydın (19), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Ekim'de Derince ilçesine bağlı Çenedağ Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Aydın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan Aydın, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Aydın, bugün tüm çabalara rağmen hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesine teslim edilen Arda Aydın'ın cenazesi, Çenedağ Mahallesi'nde bulunan İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.