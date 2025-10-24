Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Arda Aydın, 4 günlük tedavi sürecinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, 21 Ekim'de meydana geldi ve Aydın, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi edilmekteydi. Aydın'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Derince Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.
Kaza, 21 Ekim'de Derince ilçesine bağlı Çenedağ Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Aydın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan Aydın, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Aydın, bugün tüm çabalara rağmen hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesine teslim edilen Arda Aydın'ın cenazesi, Çenedağ Mahallesi'nde bulunan İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.