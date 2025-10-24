Haberler

Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Arda Aydın, 4 günlük tedavi sürecinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, 21 Ekim'de meydana geldi ve Aydın, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi edilmekteydi. Aydın'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Derince Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Arda Aydın (19), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Ekim'de Derince ilçesine bağlı Çenedağ Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Aydın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan Aydın, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Aydın, bugün tüm çabalara rağmen hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesine teslim edilen Arda Aydın'ın cenazesi, Çenedağ Mahallesi'nde bulunan İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak

Ferdi Zeyrek'in kızından anlamlı hareket! Anısını böyle yaşatacak
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi

158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.