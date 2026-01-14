Yola fırlayan çocuğa çarpmamak için ani manevra yaptı, motosikletten düşüp yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yola fırlayan N.T.'ye (6) çarpmamak için ani manevra yapan İbrahim Y.'nin (33) kullandığı motosiklet devrildi. Sürüklenen motokurye İbrahim Y. yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. 16 ATB 846 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan motokurye İbrahim Y., koşarak yola çıkan N.T. isimli erkek çocuğuna çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada İbrahim Y. yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; N.T. isimli çocuğun, yolun karşısına geçmek için park halindeki iki otomobilin arasından koşarak çıktığı, çocuğu son anda fark eden motokuryenin direksiyonu kırdıktan sonra devrilen motosikletten düşerek sürüklendiği görüldü. N.T.'nin de panikle arkasına dönüp, baktıktan sonra yolun karşısına geçtiği, daha sonra koşarak geri döndüğü anlar, görüntülere yansıdı.