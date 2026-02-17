Haberler

Bursa'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü ve eşi öldü

Güncelleme:
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Murat Çağlayan için cenaze namazı kılındı. Eşi Gülcan Çağlayan'ın ise Bursa'dan sonra Aydın'da toprağa verileceği belirtildi. Çiftin çocukluk aşkı olarak tanındığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen motosikletin sürücüsü Murat Çağlayan, Maksem Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Gülcan Çağlayan'ın cenazesinin ise Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Çiftin ortak çocuklarının olmadığı, Gülcan Çağlayan'ın bir önceki evliliğinden 2 kızı olduğu ve Çağlayan'ın da bu nedenle kızlarının ve ailesinin yaşadığı Söke'de toprağa verileceği belirtildi.

ÇOCUKLUK AŞKIYMIŞ

Öte yandan, birbirlerinin çocukluk aşkı olduğu öğrenilen Çağlayan çiftinin önce farklı evlilikler yaptığı, daha sonra da birbirleriyle evlendikleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

