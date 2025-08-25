Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Kur'an Kursu Öğreticisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kur'an kursu öğreticisi Ali Esen'in (56) cenaze namazını, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde emekli imam olan babası Adem Esen kıldırdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan Oylat'a gelen Üsküdar Müftülüğü Cennet Kur'an Kursu'nda görev yapan Ali Esen yönetimindeki 34 YK 9677 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yaparken iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile arkasındaki kızı Fatma Betül Esen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Esen doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Betül Esen'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SALİHLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Esen için bugün memleketi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hamidiye Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Esen'in cenaze namazını ise babası emekli imam Adem Esen kıldırdı. Esen, cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi. Esen'in cenaze namazına İlçe Müftüsü Ali Çebi'nin yanı sıra yakınları ve çok sayıda din görevlisi katıldı.