Motosiklet ile çekçekli bavul taşıdılar BEYOĞLU'nda aşırı yükle trafikte ilerleyen kamyon ve Esenyurt'ta motosikletle çekerek bavul taşınması çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntüledi. BEYOĞLU'nda aşırı yükle trafikte ilerleyen kamyon ve Esenyurt'ta motosikletle çekerek bavul taşınması çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Beyoğlu ve Esenyurt'ta tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı. Piyalepaşa Bulvarı'nda aşırı yüklü bir kamyon, trafikte tehlikeli şekilde ilerledi. Kasasındaki yükün fazlalığına aldırış etmeyen sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. Esenyurt'ta ise motosiklet ile çekçekli bavul taşınması kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişi motosikleti kullanırken, arkasında bulunan kişinin de çekçekli bavulu tutarak ilerlediği anlar yer aldı. Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet, ara sokağa girerek uzaklaştı. Motosiklet ile bavul taşınmasını gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti. Demirören Haber Ajansı / Özgür Eren - Güncel Motosiklet Esenyurt Beyoğlu Güncel Haberler

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