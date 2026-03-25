Bilecik'te motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Şüphelilerin çaldığı motosiklet sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirhan Y'nin motosikletinin Ericek köyünden çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından kimliği belirlenen şüpheliler E.G. ile A.T. gözaltına alındı.
Jandarmaya getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin çaldığı motosiklet, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan