Bakan Yerlikaya arızalanan gemi mürettebatının kurtarılma anını paylaştı
Balıkesir Erdek açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebatın helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı anlar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Yerlikaya, kurtarma operasyonunda görev alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teşekkür etti.
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebatın helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı anlar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
GEMİ "ACİL DURUM" SİNYALİ VERDİ: SAHİL GÜBVENLİK DEVREYE GİRDİ
Yerlikaya, paylaşımında, geminin olay sonrası "Acil Durum" sinyali verdiğini hatırlatarak 7 mürettebatın kurtarılması sırasında görev alan Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür etti. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"'MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı. 'Acil Durum' sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40'ta başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle"