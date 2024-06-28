Motokurye Samet Özgül'ün öldürülmesi davasında müebbet hapis cezası indirildi

ANKARA'da trafikte 'yol verme' kavgasında motokurye Samet Özgül'ün (28) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci'ye (20) verdiği müebbet hapis cezasını takdir indirimi ile 25 yıla düşürdü, 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılan babası Mustafa Demirci (48) ve Bülent Açıkgöz (50) hakkında ise beraat kararı verdi.

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda motokuryelik yapan Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Etlik semtinde, yol verme tartışması yaşadığı 3 kişinin saldırısına uğradı. Bıçakla yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Samet Özgül'ü bıçaklayan Halil İbrahim Demirci tutuklandı, yanında bulunan babası Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Halil İbrahim Demirci'ye 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'e 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesi, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi kararının yeterli şekilde gerekçelendirmediğini belirterek, sanıklar hakkındaki kararı bozdu ve yeniden yargılanmalarına hükmetti. Yerel mahkeme kararında direnerek sanıklar hakkında aynı kararı verdi.

'PİŞMANIM, HAKLARINI HELAL ETSİNLER'

Dosya yeniden istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesinde görülen duruşmaya sanıklar Halil İbrahim Demirci, Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci ile maktul Samet Özgül'ün ailesi katıldı. Savcı mütalaasında Bülent Açıkgöz ile Mustafa Demirci hakkında 'kuşkudan şüpheli yararlanır' ilkesiyle ayrı ayrı beraat kararı verilmesi, sanık Halil İbrahim hakkında da, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan Halil İbrahim Demirci, "Çok pişmanım, haklarını helal etsinler. Savunmamda belirttiğim şekilde hareket ettim" dedi. Diğer sanıklar Açıkgöz ve Demirci ise savcının mütalaasına iştirak ettiklerini belirtti.

'ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi yerel mahkemenin sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci hakkında verdiği, 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12 şer yıl hapis cezası kararını bozdu. Açıkgöz ve Demirci hakkında 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat kararı verildi. Yerel mahkemenin tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci hakkında 'kasten öldürme' suçundan verdiği müebbet hapis cezası da bozuldu ve yine 'kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verildi.