Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Japonya, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (TPNW) ilişkin taraf ülkeler ve gözlemcilerin katılımıyla 30 Kasım-4 Aralık'ta New York'ta düzenlenecek toplantıya katılmayacağını bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında Japonya'nın toplantıya dair kararını açıkladı.

Motegi, Tokyo hükümetinin, taraf ülkeler ve gözlemcilerin katılımıyla 30 Kasım-4 Aralık'ta New York'ta düzenlenecek "TPNW Gözden Geçirme" toplantısına katılmayacağını belirtti.

Japon Bakan, ülkesinin, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için "gerçekçi girişimleri sürdürmeye" devam edeceğini söyledi.

ABD'de New York'taki BM merkezinde Güney Afrika'nın başkanlığında 5 gün sürecek toplantıda, antlaşmanın uygulanması gözden geçirilecek ve nükleer silahsızlanma yolunda kaydedilen ilerleme değerlendirilecek.

Antlaşma

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla kabul edilmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ocak 2021'de, nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Antlaşma, nükleer silahların geliştirilmesini, test edilmesini, üretilmesini, bulundurulmasını, kullanılmasını yasaklıyor.

İkinci Dünya Savaşı döneminde atom bombası saldırısına uğramış tek ülke olan Japonya, TPNW'ye taraf değil.

Kaynak: AA