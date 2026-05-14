İsrail'de Başsavcılık Mossad'ın başına atanan Gofman hakkında mahkemeye yeni deliller sunacak

İsrail Başsavcılığı, Mossad'ın yeni direktörü olması planlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman'ın geçmişteki tartışmalı faaliyetleriyle ilgili mahkemeden bilgi sakladığını belirterek, elde edilen yeni kanıtları sunmak üzere Yüksek Mahkeme'ye acil ve gizli bir başvuruda bulundu.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Mossad'ın başına atanması tartışmalı hale gelen Gofman'ın, geçmişte bir operasyonda reşit olmayan bir İsrailliyi bilerek kullanması ve bu nedenle atanmasının iptali için açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık makamı, bu sabah mahkemeye sunduğu acil bir dilekçede, İsrail ordusunda görevli bir subayın yeminli ifadesinin alındığını, bu ifadedeki bilgilerin Gofman tarafından mahkemeye sunulmuş olması gerektiğini savundu.

Dilekçede, Gofman'ın mahkemeden bazı bilgileri sakladığına işaret edilerek, elde edilen yeni kanıtların mahkemeye "acil ve gizli" kaydıyla sunulması talep edildi.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman'ın "ahlaki kusur" gerekçesiyle dış istihbarat servisi Mossad Direktörü olarak atanmasına 10 Mayıs'ta itiraz etmişti.

Başsavcı, mevcut Mossad Direktörü David Barnea'dan Gofman'a ilişkin aldığı mektubu ve gizli belgeleri dosyaya eklemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Gofman'ın Netanyahu tarafından yapılan atamaya göre, 2 Haziran 2026'da görevi Barnea'dan devralması ve 5 yıl boyunca Mossad Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

Uri Elmakias skandalı

İstihbarat deneyiminin olmaması ve geçmişindeki usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilen Gofman'ın, 2015-2017 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da görev yaparken, gerekli izinleri almadan ve yasal prosedürleri izlemeden Filistinli muhbirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı faaliyetlerde kullandığı belirtiliyor.

Gofman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri Elmakias'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması oldu.

Gofman'ın, İran ve Hizbullah'a yönelik bir nüfuz operasyonu kapsamında, reşit olmayan bu gence sosyal medyada yayımlaması için gizli bilgileri verdiği iddia edildi.

Elmakias'ın orduyla hiçbir resmi bağı yoktu ve işe alınma süreci Gofman'ın Genelkurmay'daki üstlerinden tamamen habersiz yürütüldü.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Elmakias'ın internetteki faaliyetlerini fark edince genci casusluk şüphesiyle tutukladı. Sorgulama sırasında Elmakias, kendisini işe alan asıl ismin doğrudan Gofman olduğunu itiraf etti. Ancak operasyonun, özellikle Elmakias'ın reşit olmaması gibi nedenlerle yasal sınırları aştığı anlaşılınca, Gofman bu genci tanıdığını dahi reddederek olayın arkasında durmadı.

Elmakias, bir buçuk yılını gözaltında, defalarca sorgulanarak, istismara uğrayarak geçirdikten sonra mahkeme tarafından tamamen beraat ettirilmesinin ardından Gofman'dan hesap sorulması ve tazminat talebinde bulundu.