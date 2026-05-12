Mossad Direktörü Barnea'nın yerine atanan ismi uygun bulmadığını İsrail Başsavcısı'na ilettiği belirtildi

İsrail'de görev süresi yakında sona erecek dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya yerine atanan Roman Gofman'ın "etik dışı davranışlar ve bağımsız hareket edebilme hususlarında ciddi sorunlar yaşayan bir isim" olduğunu vurgulayan mektup gönderdiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gerçekleştirdiği "gergin" görüşmede, Barnea'dan Gofman'ın atanmasına karşı çıkan görüşlerini içeren mektubun bir kopyasını kendisine de göndermesini istediği belirtildi.

Habere göre, Barnea, Netanyahu'nun askeri sekreterliğini yapan yeni Mossad Direktörü Gofman'ı "etik dışı davranışlar ve bağımsız hareket edememek" konusunda eleştirdiği mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Mossad yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren bir kurum değildir. Hesap vereceği denetleyici bir bakan veya komite bulunmamaktadır. Yalnızca başbakana bağlı çalışan bu kurumun lideri, dürüstlük ve özeleştiri yeteneğine sahip olmalıdır. Bu, teşkilat başkanı için en hayati vasıftır."

Netanyahu, atamaya karşı çıkanları "bağnazlık ve elitizm" ile suçladı

Başbakan Binyamin Netanyahu ise yayımladığı video mesajda, Gofman'ın Mossad'ın başına atanmasına karşı çıkanları "bağnazlık ve elitizimle" suçladı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda Netanyahu, Mossad'ın başına atanacak ismi yalnızca kendisinin belirleyeceğini söyledi.

Netanyahu, "Mossad ve Şin-Bet (Şabak) kanunen doğrudan başbakana bağlıdır. Başsavcı'ya, Yüksek Mahkeme'ye veya medyaya değil." ifadelerini kullandı.

Barnea'nın mektubunda dile getirdiği eleştirilere cevap niteliğindeki konuşmasında Gofman'ın İsrail'in son saldırılarında "olağanüstü liderlik" ve "alışılmışın dışında düşünme" yeteneklerini sergilediğini iddia eden Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden onu diskalifiye etmeye çalışıyorlar, çünkü o kliğin bir parçası değil mi, Gofman Sovyetler Birliği'nden mi göç etti, siyasi mülahazalar yüzünden mi, çünkü o benim askeri sekreterim mi?"

-İsrail Başsavcısı atamaya itiraz etmişti

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara dün Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman'ın "ahlaki kusur" gerekçesiyle dış istihbarat servisi Mossad Direktörü olarak atanmasına itiraz etmişti.

Baharav-Miara'nın Yüksek Mahkeme'ye sunduğu dilekçede, reşit olmayan Uri Elmakias isimli bir İsraillinin muhbir olarak kullanılması olayının "Gofman'ın dürüstlüğüne ve Mossad Direktörlüğü görevine atanmasına gölge düşürdüğü" kaydedilmişti.

Uri Elmakias skandalı

İstihbarat deneyiminin olmaması ve geçmişindeki usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilen Gofman'ın, 2015-2017 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da görev yaparken, gerekli izinleri almadan ve yasal prosedürleri izlemeden Filistinli muhbirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı faaliyetlerde kullandığı belirtiliyor.

Gofman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri Elmakias'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması oldu.

Gofman'ın, İran ve Hizbullah'a yönelik bir nüfuz operasyonu kapsamında, reşit olmayan bu gence sosyal medyada yayımlaması için gizli bilgileri verdiği iddia edildi.

Elmakias'ın orduyla hiçbir resmi bağı yoktu ve işe alınma süreci Gofman'ın Genelkurmay'daki üstlerinden tamamen habersiz yürütüldü.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Elmakias'ın internetteki faaliyetlerini fark edince genci casusluk şüphesiyle tutukladı. Sorgulama sırasında Elmakias, kendisini işe alan asıl ismin doğrudan Gofman olduğunu itiraf etti. Ancak operasyonun, özellikle Elmakias'ın reşit olmaması gibi nedenlerle yasal sınırları aştığı anlaşılınca, Gofman bu genci tanıdığını dahi reddederek olayın arkasında durmadı.

Elmakias, bir buçuk yılını gözaltında, defalarca sorgulanarak, istismara uğrayarak geçirdikten sonra mahkeme tarafından beraat ettirilmesinin ardından Gofman'dan hesap sorulması ve tazminat talebinde bulundu.