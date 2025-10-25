Haberler

Moskova'da 121 Ukrayna İHA'sı Rus Hava Savunması Tarafından İmha Edildi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 121 insansız hava aracının Moskova dahil birçok bölgede Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Olay sonucunda Volgograd Bölgesi'nde yangın çıkarken, yaralı veya ölü bulunmadığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 121 insansız hava aracının (İHA), Rus hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil birçok bölgede imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 121 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölgede düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Balaşovskaya trafo merkezinde yangın çıktığını belirtti.

Bölgede bir binanın hasar gördüğünü aktaran Boçarov, olayda yaralı ve ölü bulunmadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
