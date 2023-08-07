Mortal Kombat 1 Yeni Karakterlerini Tanıttı

Efsane dövüş oyunu serisi, Mortal Kombat 1 ile geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz dönemde oynanış videosu ile karşımıza çıkan ikonik oyun, her geçe gün ise yeni karakterlerini tanıtıyor. En son yayınlanan fragmanda da daha önce olduğu gibi 3 yeni karakter bizleri bekliyor.

Eski Mortal Kombat karakterlerine merhaba diyoruz

19 Eylül'de piyasaya sürülecek olan Mortal Kombat 1 hakkında neredeyse her hafta yeni bilgiler edinmeye başladık. Son olarak oyuna geçmişten hatırladığımız üç karakteri müjdesini veren yeni bir fragman yayınlandı.

Dikkat! Bazı sahneler rahatsız edici olabilir.

İlk olarak Reptile'dan başlamak gerekirse, serinin ana karakterlerinden biri olan iri kertenkelemizi 2015'te tanıtılan Mortal Kombat X'ten bu yana göremiyorduk. Bir ninja gibi hareket eden karakterimizin oyun içerisinde asit kusan bir canavara dönüşmesinin oldukça güzel bir şekilde yorumlandığını görüyoruz.

Mortal Kombat 1, yeni karakterleri ile Comic-Con'da!

İlk olarak 19 yıl önce Mortal Kombat: Deception'da karşımıza çıkan Havik ve Ashrah'ın dönüşü de gerçekten hepimizi şaşırttı. Son olarak 2006 yılında Mortal Kombat: Armageddon'da yer alan karakterlerimiz, yeni Mortal Kombat oyunu ile yeniden aramıza dönüyor.

Kaos Diyarı'ndan gelen bir savaşçı olan Havik, kendi uzuvlarını birer silah olarak kullanabilmesi ile oldukça dikkat çekici bir karakter. Diğer yandan şeytani köklerinden vazgeçerek dünyanın kötülüklerini temizlemeye çalışan kutsal bir savaş olan Ashrah, farklı tarzı ile oldukça beğenilecek gibi görünüyor. Reptile ve Ashrah'ın oldukça kanlı sahneleri olduğu konusunda da uyaralım.

Mortal Kombat 1'in PC için sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-6600 | AMD Ryzen™ 3 3100 ya da Ryzen™ 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce® GTX 980 ya da AMD Radeon™ RX 470 ya da Intel® Arc™ A750

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-8400 | AMD Ryzen™ 5 3600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce® GTX 1080 Ti ya da AMD Radeon™ RX 5700 XT ya da Intel® Arc™ A770

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Mortal Kombat 1, her zaman olduğu gibi karakterleri ve oynanışı ile yine oyuncuları baştan çıkarak gibi görünüyor. Peki siz yeni Mortal Kombat 1 karakterleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.