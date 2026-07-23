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Moritanyalı heyetten Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Altay'a ziyaret

Moritanyalı heyetten Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Altay'a ziyaret
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Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, Moritanya Nouakchott Üniversitesi heyetini Konya'da kabul etti. Altay, ortak tarih ve kültür bağlarının dostluğu güçlendireceğini ifade etti.

Moritanya Nouakchott Üniversitesi heyeti, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Taş Bina'da gerçekleşen ziyaretten memnuniyet duyduğu belirtildi.

Öğrenciler ve akademisyenlerden oluşan heyetin geldiğini kaydeden Altay, "Türkçeye gönül vermiş gençleri ve kıymetli akademisyenlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Ortak tarihimiz, kültürümüz ve gönül bağlarımız sayesinde ülkelerimiz arasındaki dostluğun daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Nouakchott Üniversitesi heyetinin Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
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