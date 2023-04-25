Moritanya ile Cezayir dışişleri bakanları, ikili ilişkileri ve bölge meselelerini görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Moritanyalı mevkidaşı Muhammed Salim Vild Merzuk ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgedeki durumu değerlendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Moritanyalı mevkidaşı Muhammed Salim Vild Merzuk ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgedeki durumu değerlendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Moritanya'ya giden Attaf, başkent Novakşot'ta Merzuk ile bir araya geldi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un özel temsilcisi sıfatıyla ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi bağlamında Moritanya'yı ziyaret eden Attaf, önce Merzuk ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra karşılıklı heyetlerin de katıldığı görüşmede, ikili ilişkiler, işbirliğini daha ileriye taşımak için yürütülen çalışmalar, Sahel ve Sahra bölgesindeki gelişmeler ile bölgesel konularda istişare ve koordinasyonun artırılması konusu ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Cezayir'in Tinduf ile Moritanya'nın Zuveyrat bölgelerini birbirine bağlayacak karayolu inşası başta olmak üzere ortak projelerde gelinen nokta konuşuldu.

Görüşmenin sonunda bakanlar, iki ülke arasında siyasi koordinasyonu geliştirmek için sürdürülebilir bir mekanizma kurmayı amaçlayan siyasi istişarelere ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı.

Moritanya haber ajansı AMİ ise söz konusu mutabakat zaptının, siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliği düzeyinin yükseltilmesi için çok önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Cezayir ile Moritanya arasında 2018'de ilk kara hudut kapısı açılmış, 2021'de de Cezayir'in Tinduf ile Moritanya'nın Zuveyrat kentleri arasında 750 kilometre uzunluğunda bir kara yolunun inşa edilmesi noktasında anlaşmaya varılmıştı.