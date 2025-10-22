Moritanya'da İlk Uluslararası Kitap Fuarı: Çöl Rafları

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da "Çöl Rafları" temasıyla ilk kez Nuakşot Uluslararası Kitap Fuarı gerçekleştiriliyor.

Fuar, Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Umman, Suriye, Filistin, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Fas, Senegal ve ev sahibi Moritanya'dan 80'in üzerinde yayınevinin katılımıyla düzenleniyor.

20 Ekim'de başlayan ve 26 Ekim'e kadar sürecek fuar programında, düşünür ve yazarların katılımıyla düzenlenecek konferans ve panellerin yanı sıra kitap imza günleri, görsel sanatlar, resim ve Arap hat sanatına ayrılmış özel bir bölüm de yer alıyor.

Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, fuarın Moritanya'nın zengin ve çok yönlü kültürel mirasını yansıtan çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklere sahne olacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kültür etkinliğinin düzenlenmesinin, kitabın toplumsal hayattaki yerini güçlendirmek ve ulusal kültürel sahneyi daha üretken ve yaratıcı kılmak amacı taşıdığı ifade edildi.

Fuarın "Çöl Rafları" temasıyla düzenlendiği aktarılan açıklamada, bunun, Moritanya'nın çölünü açık kütüphaneye, kumlarını bilgi mürekkebine, kitaplarını ise geçmişle bugünü, Doğu ile Batı'yı, Arap dünyasıyla Afrika'yı buluşturan bir köprüye dönüştüren vizyonunu simgelediğini vurguladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fuar, kitap ve okumanın toplumdaki yerini yeniden canlandırmayı, ulusal entelektüel üretimi öne çıkarmayı, Arap ve Afrika kültür çevreleriyle etkileşimi güçlendirmeyi ve yazarlar, araştırmacılar ile yayınevleri arasında bilgi alışverişi için açık bir diyalog ortamı oluşturmayı hedefliyor."

Açıklamada, fuarın aynı zamanda farklı kuşaklar ve düşünce ekolleri arasında etkileşim alanı oluşturacağı kaydedildi.