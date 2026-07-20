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Bakanlıktan 'Montrö' açıklaması: 90 yıl boyunca...

Bakanlıktan 'Montrö' açıklaması: 90 yıl boyunca...
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Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulandığını belirterek, sözleşmenin Karadeniz'de barış ve güvenliğin teminatı olduğunu ve Türkiye'nin aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının 90. yıl dönümü hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, "20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan ve ülkemizin iç suları olan Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi, ülkemizce tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulanmaktadır" açıklamasını yaptı.

"AYNI KARARLILIKLA UYGULANACAK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan ve ülkemizin iç suları olan Türk boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi, ülkemizce tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulanmaktadır. 

Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olan sözleşme, gerek barış gerek savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde korumuş ve değerini kanıtlamıştır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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