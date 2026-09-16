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Moldova tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Esenyurt’ta yakalandı

Moldova tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Esenyurt’ta yakalandı
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MOLDOVA makamlarınca 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Ion Rusu (32), Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

MOLDOVA makamlarınca 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Ion Rusu (32), Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ile müşterek olarak uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, Moldova yetkili makamlarınca 'Uyuşturucu ticareti' suçu kapsamında ülkeye iadesinin sağlanması amacıyla kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan I.R.'nin yakalanması için 15 Eylül'de Esenyurt'ta tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Ion Rusu yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli yasal işlemleri tamamlanacak olan şüphelinin, hakkında yürütülen adli süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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