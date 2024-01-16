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Mogadişu'da intihar saldırısı: En az 3 kişi hayatını kaybetti

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kafede gerçekleşen intihar saldırısında en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar eylemi sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, başkentin Hamarweyne bölgesinde yer alan bir kafede, intihar yeleği giyen bir kişi üzerindeki bombayı patlattı.

Patlama sonucu olay yerindeki en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, bölgeyi kordon altına aldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Güncel

Mogadişu Somali Güvenlik Terör Dünya Güncel Haberler

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