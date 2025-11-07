Haberler

Modüler Aile Eğitim Programı 61 İlde Uygulandı

Modüler Aile Eğitim Programı 61 İlde Uygulandı
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Modüler Aile Eğitim Programı ile anne-babalara destek sunarak aile kurumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Toplam 12 modülden oluşan eğitimler, aile içi iletişimden çocuk gelişimine kadar geniş bir yelpazede ebeveynlere rehberlik ediyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunu güçlendirmek ve anne babaları desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Modüler Aile Eğitim Programı'nı, 19 pilot ilden sonra 42 yeni ilde daha başlatarak toplam 61 ilde anne babaların hizmetine sundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen program, anne babaların güçlü yönlerini keşfetmelerine, çocuklarıyla olan iletişimlerini güçlendirmelerine ve ebeveynlikle ilgili olumlu tutumlar geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ANNE VE BABALAR İÇİN 12 MODÜL

Toplam 12 modülden oluşan eğitimler, kendini tanıma, çocuk gelişimi, çocuk yetiştirme tutumları, aile içi iletişim, dijital medya kullanımı, okul hayatı, kariyer planlama, olumlu ebeveynlik becerileri, aile ve çocuk yılmazlığı, risk farkındalığı gibi pek çok alanda anne babalara rehberlik ediyor. Dijitalleşmenin ve bireyselleşmenin hızla ilerlediği ve aile yapısını etkilediği günümüzde program, ebeveynler ile çocuklar arasında daha güçlü ve samimi bağların kurulmasını, toplumsal dayanışmanın artırılmasını ve sürdürülebilir sosyal ilişkilerin geliştirilmesini hedefliyor.

TOPLAM 61 İLDE ANNE VE BABALARA ULAŞTI

2024 yılında 19 ilde pilot olarak başlatılan ve katılımcılardan yoğun ilgi gören program ile yapılan etki analizi çalışmaları, programın sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmadığını aynı zamanda bireylerin iç dünyalarına dokunan, farkındalık yaratan ve yaşamlarına yön veren bir deneyim sunduğunu ortaya koyuyor. Farklı öğrenme yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilen program, küçük gruplarla gerçekleştirilen etkileşimli ve yapılandırılmış oturumlar sayesinde ailelerin sürece aktif katılımını sağlıyor. Böylece ebeveynler, öğrendiklerini gündelik yaşamlarına daha kolay uyarlama imkanı buluyor. Pilot uygulamanın başarısı üzerine 42 yeni ilde daha başlatılan eğitimlerle birlikte program bugün itibarıyla 61 ilde anne babalara ulaşıyor.

EBEVEYNLERİN İYİLİK HALİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, '2025 Aile Yılı' vizyonu çerçevesinde, aile kurumunun güçlendirilmesini, ebeveynlerin iyilik halinin artırılmasını ve Türkiye'nin dinamik nüfus yapısının korunmasını hedefliyor. Bu kapsamda Bakanlık tarafından Afyonkarahisar'dan Diyarbakır'a, Antalya'dan Rize'ye kadar geniş bir hizmet bölgesinde yetiştirilen yeni uygulayıcılar aracılığıyla, anne babaların yolculuğuna destek olunmaya devam edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
