Haberler

Hindistan Başbakanı Modi, İsviçre Konfederasyonu Başkanı ve Hollanda Başbakanı ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsviçre ve Hollanda'nın liderleri ile yapay zeka ve teknoloji alanında işbirliğini ele aldı. Ayrıca, Yunanistan ve BAE ile stratejik ortaklıkları geliştirmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ve Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof ile yapay zeka ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini görüştü.

Modi, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'da bulunan liderlerle bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Modi ile Parmelin'in ticaret, yatırım ve teknoloji başta olmak üzere ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini ve yapay zeka inovasyonunda geleceğe yönelik ortaklıkları ele aldığını kaydetti.

Jaiswal, Modi'nin Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Schoof ile de ikili görüşme yaptığını belirterek, tarafların teknoloji ve inovasyon alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik ortaklıkta yeni fırsatların değerlendirilmesi konusunda mutabık kaldığını aktardı.

İki liderin, yapay zekanın ekonomik ve sosyal dönüşümde bir araç olarak kullanılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Jaiswal, Modi ve Schoof'un Hindistan-AB serbest ticaret anlaşmasının en kısa sürede uygulanması yönündeki kararlılıklarını yinelediklerini ifade etti.

Modi, Yunan mevkidaşı ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi ile de görüştü

Jaiswal, Modi'nin ayrıca Yunanistanlı mevkidaşı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldiğini kaydederek, iki liderin Hindistan- Yunanistan stratejik ortaklığını ticaret, savunma, güvenlik, turizm, kültür ve yapay zeka gibi alanlarda geliştirmenin yollarını ele aldığını belirtti.

Öte yandan, Modi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Halid Bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinde yapay zeka ve Hindistan'daki veri merkezlerine yatırım konusundaki ortaklıklara değindiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA " / " + Şilan Turp -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa