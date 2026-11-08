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MMO Kayseri Şubesi ikinci onur plaket töreninde mühendislere plaket takdim etti

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Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, “Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni”nin ikincisini düğün salonunda gerçekleştirdi. Törende mesleğine yıllarını veren oda üyelerine plaketleri takdim edildi.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi "Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni"nin ikincisini gerçekleştirdi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programa, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Varol, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, il protokolü, oda üyeleri ve aileleri katıldı.

Varol, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu sürece Kayseri sanayisinin büyümeye, Türkiye endüstrisinin dünyayla yarışmaya devam edeceğini söyledi.

Yaptıkları bu programı çok önemsediklerini belirten Varol, "Büyük bir gururla sürdürdüğümüz plaket törenlerimizin ikincisinde, mesleğinde uzun yılları geride bırakan siz değerli üstatlarımızla aynı çatı altında, aynı heyecanla bir arada olmaktan onur duyuyorum." dedi.

Mesleğe yıllarını veren mühendislerin gizli kahramanlar olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde büyük bir kıvançla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, bizlere bağımsızlığın sadece siyasi değil, ekonomik ve teknolojik olması gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştır. Büyük Önder Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği o çağdaş uygarlık düzeyi, sizlerin 25, 30, 35 yıllık meslek hayatınız boyunca fabrikalarda, atölyelerde ve AR-GE merkezlerinde verdiğiniz mücadeleyle hayat bulmuştur. Sizler, Cumhuriyet'in üretim meşalesini bir an bile söndürmeden bugünlere taşıyan gizli kahramanlarsınız. Bu vesileyle mesleki ahlakından taviz vermeden, Kayseri sanayisini ilmek ilmek dokuyan ve odamıza değer katan tüm çınarlarımıza şahsım ve yönetim kurulumuz adına şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmanın ardından üyelere plaketleri takdim edildi.

Kaynak: AA
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