MKE fabrikasında 5 işçinin öldüğü patlamayla ilgili davada mütalaa açıklandı

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi'nin ( Mke ) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, savcılık mütalaasını açıkladı. Sanıklardan 5'inin 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmaları talep edilirken; 1'i için beraat istendi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te dinamit üretim bölümünde meydana gelen patlamada Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu, hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında 6 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede; sanıklar fabrika müdürü Durdu Uğur Şık (49), fabrika müdür vekili Kuntay Karabacak (50), iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş (49), üretim mühendisi Zafer Sarı (37), asit, dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan (47) ve patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy (45) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, adli kontrol tedbiri ile tutuksuz yargılanan 6 sanık ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, önceki duruşmada talep edilen bilirkişi raporlarının geldiğini belirtti. Ardından rapora karşı beyanda bulunmaları için sanıklara söz verildi. Söz alan sanık Durdu Uğur Şık, raporda kazaya ilişkin her şeyin ortaya konduğunu ifade ederek, talimatlara uygun çalışıldığının belli olduğunu söyledi.

'SUÇLAMALAR AFAKİ'

Şık, "Tespitlerin yanına manuel müdahale olayına bir açıklık getirilememiş. 'Manuel' diye bir sistem yoktur. Bütün tesislerde sistem otomatik işletilir. Vana var; ancak onlar otomatik olarak idare ediliyor. Bütün işlemler otomatiktir. Yapılan işlem zaten kural dışıdır. Bu tesis Almanlarla beraber kuruldu, bu olaya belki onlar bir açıklık getirebilir. Tesis otomatik çalıştırılmadığında arıza olup olmadığını bilmek mümkün değildir. Üzerime yapılan suçlamalar afakidir. Ben buranın 2 senesinde görev aldım, hatayı yapan arkadaşlar 27 senedir burada çalışıyorlardı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olaydan 1 hafta önce ben izindeydim. Raporu kabul etmiyorum. Benim yerimde kim olsa bu olay yaşanacaktı, yapılan işlem kural dışıdır" dedi.

'ATÖLYEDE HERHANGİ BİR ARIZA YOKTUR'

Sanık Ahmet Atasoy ise üzerindeki suçlamayı MKE'nin üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bizim denetleme sonuçlarımız dosyada mevcuttur. Atölyede herhangi bir arıza yoktur. İşler otomasyon ile yapılmış olsa alarm vererek, bir sonraki işleme geçmeyecektir. 2021 yılında şirketimiz özelleşmiştir. 2022 Temmuz ayından 2025 yılına kadar Patlayıcı Üretim Müdürlüğü'ne müdür bulunamadı. Ben tekrardan müdür olarak atandım. Beraatimi isterim" diye konuştu.

'SİSTEM OTOMASYONU 1986 YILINDA YAPILMIŞTIR'

Zafer Sarı da rapora itiraz ederek, "Sistem otomasyonu 1986 yılında yapılmıştır, günümüz otomasyonları gibi değildir. Ben 1 yıldır MKE'de çalışıyorum, işçiye inisiyatif bırakmıyoruz. Çalışma talimatlarıyla her şey açıkça belirtilmiştir. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Kuntay Karabacak, Aynur Karabaş ve Oktay Armağan da kusurlarının olmadığını ifade ederek beraatlerini talep etti.

'MANUEL MÜDAHALEDEN KAYNAKLI'

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada; bilirkişi raporu doğrultusunda patlamanın MKE'nin sevk işlemleri sırasında yapılan manuel müdahaleden kaynaklandığı vurgulandı. Bu hususun kazanın asli sebebi olarak yer aldığı belirtilirken, manuel müdahalede bulunan personelin kusurlu olduğu, yaşanan kazanın personel ihmali ve eğitim eksikliğinden kaynaklandığı ifade edildi. Savcılık, şayet manuel müdahalede bulunan personel gerekli eğitimi almış olsaydı patlamanın yaşanmayacağına dikkat çekti.

5 SANIK TALİ KUSURLU BULUNDU

Patlamanın meydana geldiği atölyeden sorumlu olan Zafer Sarı'nın tehlikeli bir birimde inisiyatifi çalışanlara bıraktığı ve denetimde ihmal gösterdiği, Oktay Armağan'ın personelin eğitim ihtiyacını belirleyemediği ve basınçlı kapların denetiminde ihmal gösterdiği, Ahmet Atasoy'un iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemleri almadığı ve personelin eğitim ihtiyacını belirleyemediği, Durdu Uğur Şık'ın gerekli iş güvenliği mekanizmalarını sağlamadığı, iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş'ın ise personele gerekli eğitimi vermediği, emniyet donanımlarının test raporlarını ve periyodik kayıtları düzenlemediği, ayrıca süreç odaklı risk analizi yapmadığının tespit edildiği vurgulandı. Sanıkların bu nedenlerle tali kusurlu oldukları kaydedildi. Öte yandan patlamanın meydana geldiği dönemde yalnızca iki haftalığına vekaleten görev yapan sanık Kuntay Karabacak'ın olayda düzeni değiştirme imkanı bulunmadığı, bu nedenle kusurunun olmadığı bildirildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcılık mütalaasında; sanıklar Ahmet Atasoy, Aynur Karabaş, Durdu Uğur Şık, Oktay Armağan ve Zafer Sarı'nın 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Kuntay Karabacak'ın ise beraati istendi. Ara karar veren mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunmaları için süre vererek duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.