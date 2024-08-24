Üye Girişi
Haberler

Mitroviça'da Uluslararası Caz Günleri festivali düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'nın 'bölünmüş şehri' olarak anılan Mitroviça'da farklı etnik gruplar, Uluslararası Caz Günleri festivalinde bir araya geldi. Festival kapsamında konserler ve atölye çalışmaları düzenlendi. Festivalin bu yılki edisyonu kadın ve genç caz müzisyenlerine adandı.

Kosova'nın "bölünmüş şehri" olarak anılan Mitroviça'da yaşayan farklı etnik gruplar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde müziğin birleştirici gücünde buluşuyor.

Bu yıl ikincisi yapılan festivali kapsamında, Mitroviça'nın Arnavut ve Sırpların yaşadığı kısımlarında konser ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Festival Direktörü Rona Nishliu, AA muhabirine, festivalin bu yılki edisyonunu kadın ve genç Caz müzisyenlerine adadıklarını söyledi.

Zor şartlara rağmen bu yıl da festivali düzenleyebildiklerini belirten Nishliu, "Google'da Mitroviça hakkında bir şey arattığınızda çıkan ilk haberlere rağmen, büyük isimlerin Mitroviça'ya geliyor olmasından çok mutluyuz. Caz müziğinin büyük isimlerinden anlayış ve festivalde yer alma isteği aldık." dedi.

Mitroviça'da yaşayan tüm etnik gruplardan gönüllülerin festivalde görev yaptığını anlatan Nishliu, konserlerin tüm müzikseverlere açık olduğunu belirtti.

Festivale Sırbistan'dan katılan müzisyen Andrej Maksimovic de şehir ve festivalle ilgili her şeyin harika olduğunu vurguladı.

22-24 Ağustos'ta düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde, Gunhild Carling, Kinga Glyk, Francesca Tandoi gibi ünlü Caz sanatçıları ile Balkan ülkeleri ve Kosova'dan genç müzisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu müzik toplulukları sahne alıyor.

Bölünmüş şehir: Mitroviça

Kosova'da savaşın bitmesinin üzerinden 25 yıl, bağımsızlık ilanının üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen güneyinde Arnavutlar, kuzeyinde ise Sırpların yaşadığı Mitroviça, "bölünmüş şehir" olarak kalmaya devam ediyor.

Şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre Nehri üzerindeki ana köprü, 1999'dan beri araç trafiğine kapalı ve sadece yayalar geçiş yapabiliyor. NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri, köprüde sürekli nöbet tutuyor. Şehirde bulunan diğer köprülerden ise araç ve yayalar sorunsuz geçiş yapabiliyor.

Kosovalı yetkililer, yıllar boyunca etnik gruplar arasında yaşanan gerginliklere ev sahipliği yapan ve "bölünmüşlüğün" sembolü olan bu köprünün araç trafiğine açılması yönünde son dönemde çalışmalar yürütüyor. Köprüyü araç trafiğine açma girişimleri son yıllarda birkaç defa denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ülkedeki Batılı ülkelerin büyükelçilikleri, KFOR ve Sırbistan yetkilileri yaptıkları açıklamalarla ve Kosovalı Sırplar da gösteri düzenleyerek, köprünün araç trafiğine açılmasına karşı olduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Mitroviça kosova Uluslararası Kültür Müzik Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi? Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı neden yok? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman?
title