Mitroviça'da Uluslararası Caz Günleri festivali düzenlendi

Kosova'nın "bölünmüş şehri" olarak anılan Mitroviça'da yaşayan farklı etnik gruplar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde müziğin birleştirici gücünde buluşuyor.

Bu yıl ikincisi yapılan festivali kapsamında, Mitroviça'nın Arnavut ve Sırpların yaşadığı kısımlarında konser ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Festival Direktörü Rona Nishliu, AA muhabirine, festivalin bu yılki edisyonunu kadın ve genç Caz müzisyenlerine adadıklarını söyledi.

Zor şartlara rağmen bu yıl da festivali düzenleyebildiklerini belirten Nishliu, "Google'da Mitroviça hakkında bir şey arattığınızda çıkan ilk haberlere rağmen, büyük isimlerin Mitroviça'ya geliyor olmasından çok mutluyuz. Caz müziğinin büyük isimlerinden anlayış ve festivalde yer alma isteği aldık." dedi.

Mitroviça'da yaşayan tüm etnik gruplardan gönüllülerin festivalde görev yaptığını anlatan Nishliu, konserlerin tüm müzikseverlere açık olduğunu belirtti.

Festivale Sırbistan'dan katılan müzisyen Andrej Maksimovic de şehir ve festivalle ilgili her şeyin harika olduğunu vurguladı.

22-24 Ağustos'ta düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde, Gunhild Carling, Kinga Glyk, Francesca Tandoi gibi ünlü Caz sanatçıları ile Balkan ülkeleri ve Kosova'dan genç müzisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu müzik toplulukları sahne alıyor.

Bölünmüş şehir: Mitroviça

Kosova'da savaşın bitmesinin üzerinden 25 yıl, bağımsızlık ilanının üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen güneyinde Arnavutlar, kuzeyinde ise Sırpların yaşadığı Mitroviça, "bölünmüş şehir" olarak kalmaya devam ediyor.

Şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre Nehri üzerindeki ana köprü, 1999'dan beri araç trafiğine kapalı ve sadece yayalar geçiş yapabiliyor. NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri, köprüde sürekli nöbet tutuyor. Şehirde bulunan diğer köprülerden ise araç ve yayalar sorunsuz geçiş yapabiliyor.

Kosovalı yetkililer, yıllar boyunca etnik gruplar arasında yaşanan gerginliklere ev sahipliği yapan ve "bölünmüşlüğün" sembolü olan bu köprünün araç trafiğine açılması yönünde son dönemde çalışmalar yürütüyor. Köprüyü araç trafiğine açma girişimleri son yıllarda birkaç defa denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ülkedeki Batılı ülkelerin büyükelçilikleri, KFOR ve Sırbistan yetkilileri yaptıkları açıklamalarla ve Kosovalı Sırplar da gösteri düzenleyerek, köprünün araç trafiğine açılmasına karşı olduklarını duyurmuştu.