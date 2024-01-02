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MİT'ten nokta atışı! Terör örgütünün uyuşturucu ticareti sorumlusu Abdulmutalip Doğruci öldürüldü

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi Süleymaniye kırsalına düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü Pkk'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta atışı! Terör örgütünün uyuşturucu ticareti sorumlusu Abdulmutalip Doğruci öldürüldü

TÜRKİYE'DEKİ UYUŞTURUCU TİCARETİNİ DÜZENLİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü Pkk'nın sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'nin, örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenlediğini belirledi.

MİT'ten nokta atışı! Terör örgütünün uyuşturucu ticareti sorumlusu Abdulmutalip Doğruci öldürüldü

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN ÖZEL OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından olarak özel olarak görevlendirdiğini tespit eden MİT, düzenlediği operasyonla, Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta atışı! Terör örgütünün uyuşturucu ticareti sorumlusu Abdulmutalip Doğruci öldürüldü

"UYUŞTURUCU TİCARETİ" SUÇLARINDAN YARGILANMIŞTI

Teröristin, geçmiş dönemde İstanbul'da "uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı, 2017'de Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.

MİT'ten nokta atışı! Terör örgütünün uyuşturucu ticareti sorumlusu Abdulmutalip Doğruci öldürüldü

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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