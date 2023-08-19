MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde sorumlusu "Vejin Jiyan" kod adlı Hicran İcuz, MİT'in Suriye'nin Haseke kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem planlamaları ve saldırı talimatları nedeniyle öncelikli hedef olarak belirlediği "Vejin Jiyan" kod adlı terörist Hicran İcuz'un Suriye Kamışlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı. Örgütün özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmeyi hedeflediği saldırı/suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer alan İcuz hakkında saha ajanlarından anlık istihbarat alan MİT, aldığı istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı. PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından olan İcuz, Suriye'nin Haseke kentinde düzenlenen başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Öte yandan, MİT'in son dönemde Suriye'de yürüttüğü başarılı operasyonlar nedeniyle örgüt sorumlularının bulundukları alanları nadiren terk ettiği öğrenildi.

2016 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Hicran İcuz, ideolojik ve silahlı eğitim aldı. 2018 itibarıyla Suriye'de faaliyetlerini sürdüren İcuz, örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttü. Son dönemde yapılan başarılı operasyonlarda ağır kayıplar veren ve bu operasyonlara karşı misilleme arayışı içerisinde olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan İcuz, gerçekleştirilecek saldırıların planlayıcıları arasında yer alıyordu. İcuz, örgüt tarafından zorla askere alınan Suriyeli çocuk ve gençlere silahlı eğitimlerin de sorumlusu olarak faaliyetler yürüttü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT tarafından etkisiz hale getirilen önemli PKK kadrolarının ölümleri örgüt tabanının moralinin yüksek tutulması adına gizleniyor ve çarpıtılıyor. MİT tarafından etkisiz hale getirilen İcuz'un örgütün medyasında kaza sonucu öldüğü iddia edildi. Güvenlik kaynakları, İcuz hakkında yapılan bu dezenformasyon faaliyetinin teröristin örgütteki konumunun önemini gösterdiğini belirtti. - ANKARA