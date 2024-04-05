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MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü sözde sorumlusu İpek Demir, Türkiye'ye getirildi

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Kaynak: AA / Güncel

İpek Demir Türkiye Suriye YPG PKK Suriye Güvenlik Terör Güncel Haberler

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