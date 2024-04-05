MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü sözde sorumlusu İpek Demir, Türkiye'ye getirildi

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
İmamoğlu'ndan "Murat Kurum nasıl bir rakipti?" sorusuna tek cümlelik yanıt
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500
Özlem Çerçioğlu'ndan adliye yemekhanesindeki mazbata törenine sert tepki: Utanç verici bir şey
Bomba iddia! AK Parti'de seçimin faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! GKN Kargo iflas bayrağını çekti
Sayıyı alınca çıldırdılar! Vakıfbank oyuncularından dudak dudağa sevinç
CHP'li Tanju Özcan: İnşallah 7. mazbatamı Ankara'dan alacağım
Abdullah Zeydan mazbatasını aldı