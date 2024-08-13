MİT'ten siber casusluk operasyonu! Kişisel verileri örgütlere satan şebeke çökertildi

MİT, Jandarma ve USOM'un ortak operasyonuyla, dünya genelinde kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan siber casusluk ağı çökertildi, 11 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile birlikte bir siber casusluk şebekesi için harekete geçti.

Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren bu şebeke düzenlenen başarılı operasyon ile çökertildi. Siber ağ içinde yer alan 11 kişi ise kıskıvrak yakalandı.

ELE GEÇİRDİKLERİ VERİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE PAYLAŞTILAR

MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi.

MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

İNTERNET SİTELERİ ERİŞİME KAPATILDI

Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı.