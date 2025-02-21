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MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK mensubu Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan'ı Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi. Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi.

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/ Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

ZEHRA SEBAT KİMDİR?

Rojda Azad kod Zehra Sebat, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Gare'de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu. Zehra SEBAT son olarak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu.

MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

SERHAT ERDOĞAN KİMDİR?

Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat Erdoğan son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu.

MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErdem Sen:

sürek avinda rast gele yigitler attiginiz sekmesin insallah

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Haber YorumlarıGoker Deveci:

Sabah sabah benim için çok güzel haber oldu boyle güzel haberleri görmek beni sevindiriyor lakin terör örgütünün tamamiyle kokunden kazinmasi daha güzel olur...

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Haber YorumlarıEvvab:

savaş ın dayı oğlu ve teyze kızı olsa gerek.

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

hakkari de piyade karakoluna baskın yapılmış. bir üsteğmenimiz ve bi kaç askerimizin şehit olduğunu duyduk böyle bir söylenti var. onu neden haber yapmıyorsunuz. aponun çıkışını engeller diye mi ?

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

VER MEHTERI !!

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