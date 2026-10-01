MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

SALDIRIDA ÖLENLERİN AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri, faillerden Ömer El Hatip'in yakalanması nedeniyle devlet yetkililerine teşekkür etti. Aileler adına konuşan Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, saldırının faillerinin yıllar içinde yakalanmasının acılarını bir nebze olsun hafiflettiğini söyledi. MİT operasyonuyla yakalanan Ömer el-Hatip'in Türkiye'ye getirilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Tuna, "2013'te Türkiye'nin en büyük terör eylemlerinden biri Reyhanlı ilçesinde oldu. Bu neticede 53 şehidimiz vardı, 200'e yakın da yaralımız oldu. Binlerce evimizde acı yaşadık. Gerçekten o günü cehennem gibi yaşatan teröristlerin peşine Türk devleti düştü. İlk etapta 9 terörist yakalandı. Daha sonra onların arkasındaki 5 terörist de teker teker ele geçirildi. Zaten bilindiği gibi en son Mehmet Gezer yakalandı. Mahkemelerde gerekli cezalar verildi. Şimdi bu eylemleri yapan, Suriye uyruklu Ömer El Hatip'in de yakalanmasıyla büyük bir sevinç yaşadık. Bu haberden dolayı devletimizden Allah razı olsun. Allah devletimize zarar ziyan vermesin" dedi.

'ŞEHİT AİLELERİ OLARAK BU OLAYIN ÜZERİNE GİTMEYE ANT İÇTİK'

Şehit aileleri olarak saldırının faillerinin tamamının adalet önüne çıkarılmasını istediklerini dile getiren Ahmet Tuna, devletin yürüttüğü operasyonları yakından takip ettiklerini söyledi. Saldırının firari faillerinden Mihraç Ural'ın da bir an önce yakalanmasını beklediklerini belirten Tuna, "Biz şehit aileleri olarak bu konuda çok duyarlıyız ve bu olayın üzerine gitmeye her zaman ant içmişiz. Devletimizin yanındayız, çok çok sevinçliyiz. Ama bunların başında olan, firari durumda bulunan Mihraç Ural'ın da bir an önce yakalanması gerekiyor. Bizim son noktamız bu. Çünkü Türkiye'deki en büyük eylemi yapan kişinin yakalanmadığı müddetçe ne şehit babasının ne de şehit annesinin yüzü gülecek. Çünkü bizi kana buladılar, bize cehennemi yaşattılar. Ülkemizi bölmeye çalıştılar. Ama biz onların karşısında direndik, direnmeye de devam edeceğiz. Hiç kimsenin bu konuda şüphesi olmasın" diye konuştu.

'HEPSİNİN YAKALANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Terör saldırısında oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden Medine Erdemci ise saldırının faillerinin yakalanmasının kendileri için hem sevinç hem de hüzün anlamına geldiğini söyleyerek, "2013'te bir oğlumu kaybettim, 2 oğlum da yaralandı. 53 kişi kaybımız var. Şimdi yine duyduk, inşallah geri kalanların hepsinin yakalanmasını temenni ediyoruz. İnşallah onlar da yakalanır. Biz de en azından bir nebze olsun rahat ederiz" ifadelerini kullandı.

'13 YILDIR ANNELER GÜNÜ BİZİM İÇİN HARAM'

Oğlunu kaybetmesinin ardından Anneler Günü'nün kendisi için buruk geçtiğini dile getiren Erdemci, devletin şehit ailelerinin yüzünü güldürmesini istedi. Faillerin yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Erdemci, "Biz 13 yıldan beri Anneler Günümüzü yaşayamadık. Çünkü Anneler Günü'nde evlatlarımızı kaybettik" dedi.

Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı