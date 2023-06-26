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MİT, Münbiç'te 11 teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, Münbiç'te 11 teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe alarak düzenlediği operasyonla 11 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine düzenlenen roket ve havan saldırıları ile bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan teröristlerin sevk noktalarını tespit etti.

Münbiç'teki PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe alan MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile karadan ve havadan hassas keşif ve takip çalışmaları yürüttü.

Münbiç hattında belirlenen noktalara dün eş zamanlı operasyon düzenleyen MİT, 11 teröristi etkisiz hale getirip, PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait bir yerleşkeyi imha etti.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Münbiç PKK Güncel Haberler

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