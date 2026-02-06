Haberler

Antalya'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
Antalya'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli, dolandırıcılık yaparak bir kişiden 3,5 milyon lira ve ziynet eşyası çaldı. Şüpheliler Giresun'da yakalanarak Antalya'ya getirildi ve tutuklandı.

Antalya'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mağdur L.O'nun kendisini telefonda MİT görevlisi olarak tanıtan kişilere yaklaşık 3,5 milyon lira nakit para ile ziynet eşyalarını teslim ettiğini beyan etmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen S.T, U.A.T. ve A.A. Giresun'da yakalanarak Antalya'ya getirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 ata lira, 104 bin lira, pırlanta yüzük, altın takılar, 25 tabanca fişeği ile 3 cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
