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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

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Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes kapsamında esir takasının üçüncüsü gerçekleşiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de bugün serbest bırakılmasını sağladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü, yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin yaralandığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmasına yönelik 13 Ocak 2025'te Hamas ile İsrail arasında, esir ve tutuklu ve hükümlü takası konusunda anlaşma sağlandı.

TÜM AKTÖRLERLE TEMASLAR SÜRDÜ

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasına atfettiği önem doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı ile sürecin başından bu yana ateşkes sağlanması için ilgili tüm aktörlerle temaslarını sürdürdü. Kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlenen MİT, etkin bir istihbarat diplomasisi çalışması yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

YARDIM TALEPLERİ GERİ ÇEVRİLMEDİ

Yaralı ve hasta sivillerin yanı sıra Gazze'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Gazze'den tahliyesinde de önemli bir görev üstlenen MİT, aynı zamanda yabancı ülkelerden gelen yardım talepleri bağlamında Gazze'de bulunan yabancı uyruklu bazı rehinlerin serbest bırakılmasına da aracılık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

TAYLANDLI REHİNELER SERBEST

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması için Taylandlı muhatapları ile sürecin başından beri koordine halinde olan MİT, rehin durumdaki Taylandlılara ilişkin Hamas ile temaslarını sürdürdü. MİT tarafından yürütülen etkin istihbarat diplomasisi neticesinde 5 Taylandlı rehinenin bugün serbest bırakılmaları sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSaffet Akkaya:

dötümle gülüyorum

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Haber YorumlarıAxiprens null:

Türkler hariç herkesi düşünür dünya liderimiz

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Haber YorumlarıAlper Can:

Gulmemek icin zor tutuyorum

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Haber Yorumlarıoguz ates:

Saffet saffff

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

göründüğü gibi olsn gücünü imanindan namazindan niyazindan alkol içmemekten faiz yememekten kumar oynamamaktan Alan Recep Tayyip Erdoğan??????

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Haber YorumlarıTwister:

eyy amerika=dolar 50 tl

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Haber YorumlarıHalit:

Bide ülkene baksan millet ne halde?? Hamasla yatıp kalkar olduk. Nerde mediniyet uygar seviyemiz.

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Yaa sayın cumhurun başı , Yönünü Türkiye'ye çevir . Biraz da milletinle ilgişen . Allah'ını seversen . Bu nedir ya . Elektrik 1050 TL yi geçerse şu kadar ... Bu ne Allah aşkına ? Sevgili Recep , biraz rahat durun ya . Sizinki olmadı baldız olduralım çukur mukur yerleri dolduralım oluyor . Zırt pırt değişiklik mi olur arkadaş ? Siz el iyisisiniz .Başkalarına canım ciğerim , bize gelince canınız çıksın . Yetti ama .

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Haber YorumlarıBulent Erman:

tek kelımeyle yazık Ataturk ulkesı terorle beslenenlerden medet umar hale geldı acınası bırsey

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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Keşke İsrail’de bunun talimatıyla Filistinlilere saldırmayı bıraksa. Ama tam tersi İsrail emreder bizim çifte madalyalı Emre itaat eder ne derlerse yapar.

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