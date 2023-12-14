MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren terörist Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi

MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yeşil kategoride aranan ve büyükşehirlere saldırı talimatı verdiği belirlenen terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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