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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Heniyye ile görüştü

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile Katar'da bir araya geldi. Görüşmede, İsrail ile yürütülen müzakere süreci, ateşkes için yapılan girişimler ve insani yardım konuları ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Heniyye ve heyeti ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştü.

Hamas'ın, İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması için temel sorumluluğun İsrail sahasında olduğu ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi hususları ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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