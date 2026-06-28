Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Körfez ülkelerinin güvenliği, Lübnan ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki Bakan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının, gerilimin düşürülmesine katkı sağlayarak bölgesel istikrarın güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Arap ulusal güvenliğinin ayrılmaz parçası olarak Körfez ülkelerinin korunmasının önemi vurgulanan görüşmede, uluslararası hukuk uyarınca serbest deniz taşımacılığının güvence altına alınması ve zarar verici tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Bakanlar ayrıca Lübnan'daki son durum ile Filistin meselesindeki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasında istişare ve koordinasyonun gelecek dönemde de sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.