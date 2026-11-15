Mısır ve Kuveyt 8 işbirliği anlaşması imzaladı, bölgedeki tansiyon görüşüldü

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır-Kuveyt Ortak Komitesi'nin 14. dönem toplantılarına başkanlık etmek üzere Kuveyt'e giden Abdulati, Veliaht Prens Sabah ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi ve ortamın yatıştırılması için yürütülen diplomatik çalışmalar ele alındı.

Taraflar, bu doğrultuda çalışmak ve bölgenin güvenlik ile istikrarını korumak amacıyla iki ülke arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık olduklarını beyan etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Kuveytli mevkidaşı Şeyh Cerrah Cabir El-Ahmed es-Sabah'ın başkanlığında gerçekleşen Mısır-Kuveyt Ortak Komitesi'nin 14. dönem toplantısında sivil havacılık, ekonomik bölgeler, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında 3 mutabakat zaptı ve 5 uygulama programından oluşan toplam 8 işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA