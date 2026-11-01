Mısır ve Katar dışişleri bakanları Nakilat tankerine saldırıyı görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bölgesel gelişmeler ve gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ile Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel gelişmeler ile hızla değişen durumların yanı sıra bölgede askeri operasyonların yeniden başlamasını önlemek ve gerilimin azaltılmasını sağlamak için yürütülen çabalar ele alındı.

Abdulati görüşmede, Basra Körfezi'nde Katar merkezli "Nakilat" şirketine ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Mısırlı bakan, bu gibi ihlallerin arzu edilen gerilimi düşürme ortamının oluşturulmasına hiçbir şekilde katkı sağlamadığını vurguladı.

İki ülke bakanları, gerginliğin düşürülmesi ve siyasi sürece dönülmesi konusunda sarfedilen çabaların ve bu yönde istişarelerin devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Katar merkezli "Nakilat" şirketi, LNG taşıyan bir tankerinin Basra Körfezi'nde seyir halindeyken 30 Ekim Cuma akşamı saldırıya uğrayarak kimliği henüz belirlenemeyen cisimlerin isabet etmesi sonucu hasar gördüğünü açıklamıştı. Şirket, geminin güvenli durumda ve operasyonel olduğunu, olayın etkilerinin değerlendirildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA