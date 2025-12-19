Mısır ve Cezayirli Bakanlar, Gazze'de ateşkes ve Libya'daki gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf, ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ile Libya'daki kurumlarda birliğin sağlanmasına ilişkin konuları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Bakanlar, başkent Kahire'de bir araya gelerek bölgesel konulara dair görüş alışverişinde bulundu.

Gazze Şeridi için varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasının önemine vurgu yapan Bakanlar, Libya'daki kurumların birliği konusunda da mutabık kaldıklarını bildirdi.

İnsani yardımların Gazze'ye engelsiz şekilde ulaştırılmasının, hızlı bir iyileşme süreci için gerekli şartların oluşturulmasının ve yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının zorunlu olduğunu kaydeden Abdulati, Filistin meselesinin tasfiye edilmesi ve Filistin topraklarının birliğini baltalamaya yönelik her türlü tutumun reddedildiğini vurguladı.

Libya'daki gelişmeler

Bakanlar, Libyalıların kendi aralarındaki çözüme tam destek verdiklerini dile getirdi.

Libya'daki kurumların birliğine katkı sağlayan ve Tunus'un da yer aldığı üçlü bir mekanizmanın önemine işaret eden iki Bakan, "tüm yabancı güçler ile paralı askerlerin ülkeden çıkması ve eş zamanlı olarak parlamento ile başkanlık seçimlerinin yapılabilmesi için uygun ortamın oluşturulması gerektiğini" belirtti.

Afrika'daki gelişmeleri de değerlendiren Bakanlar, kıtada Mısır-Cezayir koordinasyonunun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Bakanlar ayrıca Afrika'da istikrar ve kalkınmanın desteklenmesi için birlikte çalışılması gerektiğini ifade ederek Afrika ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve dış müdahalelerin reddedilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.