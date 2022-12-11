Mısır Piramitleri Yarı Maratona Ev Sahipliği Yaptı
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KAHİRE, 11 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentinde atletler, Giza Piramitleri manzaralı noktasında düzenlenen Piramitler Yarı Maratonu'na katılıyor, 10 Aralık 2022. Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısında Cumartesi günü onlarca ülkeden 4.
KAHİRE, 11 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentinde atletler, Giza Piramitleri manzaralı noktasında düzenlenen Piramitler Yarı Maratonu'na katılıyor, 10 Aralık 2022.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısında Cumartesi günü onlarca ülkeden 4.000'e yakın atlet, Giza Büyük Piramitleri sembolik yapılarını arka planlarına alarak, dördüncü Piramitler Yarı Maratonu'nda yarıştı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel