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Mısır ordusunun Doğu Çölü'nde yasa dışı altın madenciliği operasyonunda 2 subay öldü

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Mısır ordusu, Doğu Çölü'nde yasa dışı altın madenciliği yapan çetelere düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 2 subayın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ordu Sözcüsü Albay Ahmed Atman Ali, operasyonun bakanlık ve kurumlar arası koordinasyonla yürütüldüğünü belirtti.

Mısır ordusu, Doğu Çölü bölgesinde yasa dışı altın madenciliği yapan çetelere yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 subayın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mısır Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Ahmed Atman Ali, basın toplantısında, yasa dışı altın arama faaliyetleriyle mücadele kapsamında bölgede geniş çaplı operasyon yürütüldüğünü belirtti.

Ali, çatışmada Güney Askeri Bölgesi Sınır Muhafızları Kurmay Başkanı Albay Ahmed Semir ile aynı askeri bölgedeki bir Sınır Muhafızları taburunun harekat sorumlusu Yarbay Ahmed Cevde'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yasa dışı madencilik faaliyetlerinin doğal kaynakların yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar verdiğini kaydeden Ali, operasyonun ilgili bakanlık ve kurumlar arasındaki koordinasyonla yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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